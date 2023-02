Mara Venier travolta dal lutto: "Troppi dolori per te"

Roberto Tortora 06 febbraio 2023 a

Non è stata una domenica come le altre per Mara Venier. La conduttrice di Domenica In è rimasta colpita dalla scomparsa prematura di Alessandro Lo Cascio, storico manager dei vip tra cui Gina Lollobrigida e Raffaella Carrà, e lo ha voluto ricordare con un post su Instagram, con tanto di foto proprio accanto alla Lollo, anche lei scomparsa poco meno di un mese fa: “Alessandro eri gentile ..buono…generoso…troppi dolori per te !!! Ti volevo tanto bene, R.I.P”. Che potesse esserci un finale triste, lo si era appreso in anteprima qualche giorno fa durante la puntata di Storie Italiane, in cui Tiziana Rocca aveva accennato alle condizioni precarie dell’agente, che aveva solo 52 anni. E tanti sono stati i commenti al post della Venier da parte di personaggi dello spettacolo, tra cui Manila Nazzaro, Sandra Milo, Rita Dalla Chiesa, Giovanni Ciacci, Patrizia Pellegrino, Alberto Matano e tanti altri.

La scelta di Milena Miconi, attuale concorrente del GfVip, è stata ancora più drastica. L’attrice romana, presente nella casa più famosa d’Italia, infatti, appresa la notizia della scomparsa di Lo Cascio, di cui era amica, è scoppiata in lacrime e, scioccata, ha manifestato la volontà di abbandonare il reality, spiegando ai compagni d’avventura: “Come faccio a stare qua dentro, non me la sento, non ce la faccio a reggere sta roba, non me la sento”.

Si sono accodati ai messaggi di cordoglio, poi, Sergio Japino, compagno storico di Raffaella Carrà, che ha così perso un altro pezzo della sua vita, e Sandra Milo, che ha aggiunto: “Oggi si è spento inaspettatamente un collaboratore prezioso, un amico di vecchia data, molto più di un fidato agente, quasi un quarto figlio. Oggi il mio amato Alessandro se n'è andato dove non sentirà più alcun dolore, dove risuonerà ancora nell'aria la sua risata argentina, dove gli angeli lo accoglieranno prendendolo per mano. Oggi con lui se ne va un bel pezzo della mia vita. Oggi una parte del mio cuore resterà mancante di uno degli affetti più leali, più sinceri, più veri. Ma di lui mi resterà l'ultima immagine di un viso sereno, disteso, non contratto dalla morte sopraggiunta improvvisa e questa è l'unica cosa che mi dà conforto in questo momento di grande dolore in cui le regole ferree dello spettacolo non mi consentono di fermarmi. Neppure di fronte alla morte un artista può abbandonare il proprio lavoro. Mi stringo con affetto a sua moglie Cristina e ai figli Giorgio e Lorenzo, per i quali sarò sempre una presenza costante e amorevole finchè il buon Dio non mi chiamerà a sé”.

Non ancora chiare le cause della morte di Lo Cascio, di cui erano stati rivelati i problemi di salute, ma che, a quanto pare, sembrerebbe esser rimasto vittima di un malore improvviso, un attacco di cuore, che gli si è rivelato fatale.