Renato Zero inchioda Amadeus: "Mi ha telefonato. Ma...", clamoroso schiaffo

19 febbraio 2023 a

a

a

Si riprende prepotentemente la scena, Renato Zero, pronto a un nuovo tour all'alba dei 72 anni e, soprattutto, pronto a sparare ad alzo zero contro chi cerca di emularlo ma con poco costrutto. Per esempio Rosa Chemical, quello del bacio in bocca a Fedez sul palco del Festival di Sanremo 2023.

"Ma io lo assolvo, non è colpa di Rosa Chemical ma di chi ritiene che la musica sia solo performance. E manda in scena persone che non hanno ancora la preparazione necessaria", tuona Zero intervistato dal Giornale, mettendo evidentemente nel mirino non soltanto la kermesse dell'Ariston ma anche chi la organizza, per esempio Amadeus.

Quando gli chiedono di chiarire meglio la su posizione aggiunge: "Se Renato Zero o Claudio Baglioni sono diventati quello che sono, il merito è anche dei collaboratori che li hanno seguiti e consigliati bene". Quando gli fanno notare che però c'entra anche la gavetta, Renato Zero replica: "Io conosco bene i ravanelli, i carciofi, le zucchine, gli asparagi, tutti gli ortaggi. Conosco bene il banco frutta e verdura. Perché a inizio carriera me li hanno tirati tutti dietro".

"Chi manda in scena certe persone...": Renato Zero demolisce Amadeus

Quindi gli ricordano come si parlava di lui come super-ospite proprio a questo Sanremo da poco concluso. E Renato Zero conferma: "Amadeus mi ha telefonato per invitarmi. Ma ho pensato che, essendo alla vigilia del tour e dopo aver fatto il Circo Massimo, avrei potuto rinviare al prossimo anno". E la sera della finalissima di Sanremo, Zero era ospite di Maria De Filippi a C'è posta per te, su Canale 5. "Se uno va a Sanremo deve preparare bombe e carri armati... Se vai a C’è posta per te ti puoi mettere un tailleurìno e le scarpe lucide. Nel senso che è una partecipazione in amicizia. Certo, ho trovato un po’ fuori posto la programmazione di Mediaset contro il Festival", conclude un Renato Zero sempre più scatenato.