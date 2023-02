Mara Venier, confessione di Serena Bortone: "Non scordo quel che ha fatto"

21 febbraio 2023 a

Sempre più lanciata, tra le primissime file dell'Ariston durante il Festival di Sanremo 2023, oggi - lunedì 20 febbraio - Serena Bortone si confessa in una lunga intervista al Corriere della Sera. La conduttrice di Oggi è un altro giorno, il programma in onda su Rai 1, parla di lavoro, affetti, vita privata e obiettivi.

La Bortone parla anche del passaggio, che ormai risale a tre anni fa, da Agorà all'attuale trasmissione, da un format eminentemente giornalistico a uno più di intrattenimento. E svela come abbia potuto fare affidamento in particolare su certe colleghe: "Ho incontrato tanto affetto da Mara Venier, Milly Carlucci ed Antonella Clerici. Le regine della Rai ed anche Sabrina Ferilli, sono state molto affettuose con me, quando sono arrivata all’intrattenimento di Rai1. E non lo dimentico, non era dovuto. È stata una cosa carina e inaspettata", ha spiegato. Insomma, belle parole su Venier, Carlucci e Clerici.

Quindi Seren Bortone smentisce i recenti gossip sulla sua vita privata, in particolare quelli sul flirt con Lorenzo Viotti, 31 anni e direttore d'orchestra: la conduttrice Rai si dice infatti single. "Ho avuto due importanti convivenze. Io sono una donna accogliente. Non ho mai sognato l’abito bianco e certamente non ho mai pensato che la mia vita si potesse realizzare attraverso il matrimonio", spiega. E ancora, sul fatto di non avere figli: "La mia identità non dipende dall’essere madre. Non mi è mai capitato, non l’ho cercato un figlio, non l’ho inseguito. È andata cosi", conclude Serena Bortone.