Renato Zero, "succederà qualcosa di importante": mistero e tam-tam impazzito

Tam-tam impazzito su Renato Zero, prontissimo alla sua nuova avventura. Si chiama "Zero a Zero - Una sfida in musica" e si tratta del tour che partirà il prossimo 7 marzo da Firenze, dunque 23 tappe in dieci differenti città. Un tour de force che l'istrionico artista si prepara ad affrontare a 72 anni, portati meravigliosamente.

E proprio per essere al top fisicamente, ha rivelato di aver rinunciato alla veste di super-ospite al Festival di Sanremo 2023 recentemente concluso, spiegando di aver declinato l'offerta di Amadeus perché la preparazione per una simile performance è tutt'altro che una passeggiata.

Dunque il ritorno in tv, a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda su Rai 3, dove nella serata di domenica 19 febbraio ha infiammato il pubblico con la sua musica e fatto discutere con la sua intervista, in cui è tornato ad attaccare Sanremo per la qualità degli artisti visti sul palco dell'Ariston e per il peculiare invito rivolto agli italiani a tornare in piazza per lottare per i diritti, anche se non ha specificato di quali diritti parlasse.

E ora, interpellato dalla Gazzetta dello Sport, parla proprio del suo imminente tour. E spiega: "Succederà qualcosa di importante tra Zero e Renato". Una sorta di promessa dai contorni misteriosi che altro non farà che crescere l'attesa tra tutti i suoi, numerosissimi, fan. E ancora, aggiunge: "Cerco di analizzarmi, è un esercizio che consiglio a tutti. Parlare con il piccolo essere che sta buono buono dentro di noi serve molto, soprattutto a una certa età, quando gli amici sono sempre più importanti, la fede ti abbraccia e si ritorna un po' bambini. Il pareggio me lo merito: vince chi resiste", conclude un criptico ed evocativo Renato Zero.