Fedez e Chiara Ferragni "separati in casa": indiscrezioni-choc

Tam tam impazzito sui social: Chiara Ferragni e Fedez sono "separati in casa"? Da quando è finito il Festival di Sanremo i due, come coppia, sono spariti dai social. Nessuna foto insieme, nessun messaggio, tag, nulla di nulla. Dalla sera del famoso bacio tra Fedez e Rosa Chemical sul palco dell'Ariston e delle immagini della loro litigata, è calato il silenzio. Fedez si è messo a polemizzare con Mario Giordano, la Ferragni si mostra con figli e sorelle, o agli eventi. Da sola.

Il rapper e l'imprenditrice digitale sono stati avvistati insieme in sole due occasione: di fronte al portone di un palazzo di Milano dove avrebbe sede un centro di terapia di coppia e al ristorante di Antonino Cannavacciuolo a Villa Crespi, sul lago d’Orta. Lei in una foto si mostra senza fede al dito, poi invece la rimette e la inquadra per bene.

Poi c'è il video di Fedez indirizzato a Mario Giordano e registrato nell’attico della coppia a City Life a Milano. Insomma, i due vivono sotto lo stesso tetto e non hanno cestinato l'anello del loro amore. Insomma, se hanno litigato, questa lite non ha cambiato in ogni caso lo stato delle cose. Certo, una crisi c'è stata, nota qualcuno, nel post della Ferragni con le immagini dei momenti più belli vissuti a Sanremo non ce'è traccia del rapper.