Michelle Hunziker, "cazz***ridi?": insulti nei corridoi della tv

Il grande ritorno su Canale 5 "a furor di popolo" non fa dimenticare a Michelle Hunziker le amarezze per una carriera lunga ormai 20 anni e di grande successo. Tuttavia, come in ogni storia, ci sono anche le pagine brutte.

"Il varietà vecchio stile è sempre stato il mio sogno - spiega la Hunziker al Corriere della Sera, presentando il suo show Michelle Impossible & Friends -; faccio parte di quella generazione che è cresciuta con il varietà vero — stimolata da show come Mille luci — e metterlo in scena in modalità 2.0 è una grande sfida. Il varietà non è solo canto e ballo, ma anche emozioni, risate, comicità, divertimento". Mediaset ha deciso di fare le cose in grande stile, affiancando alla Hunziker un cast stellare: Eros Ramazzotti, il suo ex marito, Loredana Bertè, Max Pezzali, Alessandro Siani, Bisio, Favino, Il Volo, Articolo 31, Belen Rodriguez, Pio e Amedeo, Chiambretti.

Un momento magico, insomma, frutto però di tanti sacrifici e qualche dolore. "Chi non ha ricevuto colpi bassi, torti, porte in faccia? - ammette la showgirl -. Ma io ho la memoria selettiva verso le cose belle e tolgo dalla mente tutto quello che è stato negativo. Sono comunque esperienze che ti forgiano e ti danno la possibilità di capire quale direzione prendere. I colpi bassi fanno bene, impari a rimanere all’erta".

Certe parole dette dietro le spalle, nei corridoi della tv, però fanno male: "Il fil rouge della mia esistenza nel mondo dello spettacolo si riassume in due frasi: Quanta gioia inutile. Cosa avrà mai da ridere? Ne ho sentite di tutti i colori sulla iena ridens: ma io sono fatta così, bisogna rispettare la propria natura. Dietro un sorriso ci può essere timidezza, inadeguatezza, paura o il modo di sfuggire a una situazione imbarazzante. È sempre stato il mio modo di andare oltre alle cose, anche nei momenti più difficili mi ha aiutato". E le ha regalato l'amore incondizionato del pubblico italiano.