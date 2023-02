Fedez, balbuzie e il volto stravolto: "Cosa gli è successo"

23 febbraio 2023 a

Sembrano lontanissimi i tempi in cui faceva il bullo al Festival di Sanremo, strappando foto del viceministro Bignami e insultando a destra e a manca. Si parla di Fedez, il quale nelle ultime ore ha fatto preoccupare assai i suoi fan. Già, perché nel corso di una diretta su YouTube per presentare un nuovo podcast sull'educazione finanziaria - Wolf, Storie che contano - è apparso stanco, provato. Tanto da iniziare a balbettare in modo quasi incontrollato, la voce che di fatto spariva.

Insomma, per lui non è un periodo semplice: dopo il polverone per le battutacce su Emanuela Orlandi e dopo le polemiche che ha scatenato a Sanremo, ecco anche le voci sulla possibile rottura con Chiara Ferragni, il tutto dopo il bacio sulla bocca a Rosa Chemical alla kermesse dell'Ariston, circostanza che non sarebbe stata particolarmente gradita dalla consorte.

Dopo questi fatti, Fedez è di fatto sparito, ripalesandosi soltanto per ricoprire di vergognosi insulti Mario Giordano, la vicenda è tristemente nota. Dunque, le immagini di ieri, mercoledì 22 febbraio, quelle che lo mostrano balbettante, un attacco che prova a reprimere bevendo un bicchiere d'acqua dopo l'altro. "Spero di non balbettare come oggi, perché mi è partita la balbuzie", ha affermato in diretta il rapper. Ovvia la preoccupazione dei fan, anche perché come scrive La Stampa, "Fedez non sembra più Fedez". Sul web, i seguaci si interrogavano: "Ma che ha Fedez alla bocca?", È l'audio o sta per piangere?". In molti si interrogavano: ha qualche problema? Poi c'era chi sosteneva: "Non sembra solo stanco, pare triste". E il mistero continua. Cosa succede, a Fedez?