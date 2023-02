Fedez, la forte balbuzie? "Come si spiega": il sospetto dell'esperta

24 febbraio 2023 a

Sono bastati due casi di forte balbuzie per scatenare il panico attorno alla figura di Fedez. Il problema che ha palesato ha offerto lo spunto per fare un’analisi dettagliata su che cos’è, quali sono i sintomi e come si può curare. Il rapper ha confermato di soffrire di balbuzie “da un po’ di tempo”, ma non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli. Il Corriere della Sera si è avvalso del parere di Elisabetta Banco, psicoterapeuta ed esperta in neuropsicologia.

“Le cause? Più di una - ha spiegato - può trattarsi di una ‘slatentizzazione’ di una balbuzie ‘compensata’ in passato, grazie a interventi integrati di logopedia e psicologia, ma anche di una ‘disfluenza’ che insorge ex novo per motivi neurologici o traumi”. Quest’ultimo potrebbe essere il caso di Fedez, dato che il problema si è presentato in un periodo di forti pressioni, tra le polemiche scoppiate al Festival di Sanremo e la presunta crisi con Chiara Ferragni.

Come può un adulto “guarire” dalla balbuzie? “Se si presenta un solo giorno, o poco più, non bisogna preoccuparsi - ha dichiarato l’esperta al Corsera - se invece perdura per un certo tempo ed è dovuta da un trauma, va affrontata con la psicoterapia e in casi selezionati anche con un intervento farmacologico. Quando l’origine della balbuzie è neurologica di nuovo bisogna distinguere. Se si è in presenza di una malattia neurodegenerativa purtroppo la situazione non potrà che peggiorare; se la disfluenza, è causata da un tumore cerebrale o da un ictus, l’evoluzione dipende da quella della malattia ma anche da opportuni interventi di riabilitazione”.