Claudio Lippi in lacrime per Costanzo: "Mi sento quasi in colpa"

"Maurizio non era solo un buon giornalista, era un uomo estremamente intelligente, educato e diretto": Claudio Lippi ha ricordato Costanzo a La Vita in Diretta su Rai 1. Commosso, ha detto: "Tutto quello che aveva da dire, non lo diceva mai alle spalle. Mi sento quasi in colpa a raccontare una persona come lui che pensavamo eterna". Ieri, giorno della scomparsa del giornalista, Alberto Matano ha deciso di aprire le porte del suo programma ai tanti amici di Costanzo, come Massimo Lopez, Paola Barale e il noto conduttore Claudio Lippi.

L'ex presentatore di Buona Domenica, stretto collega e amico di Costanzo, è apparso visibilmente commosso e si è lasciato andare alle lacrime. Oltre alla persona, Lippi ha ricordato anche il professionista, parlando di Costanzo come di un personaggio capace di cambiare il mondo della televisione italiana, portando in scena i primi talk show. Il conduttore, poi, ha fatto riferimento anche agli anni di successo: “Maurizio Costanzo è stato il principale autore di una tv non più ripetibile, come riconosciuto da tutti”.

Sulla scomparsa di Costanzo non ci sono per il momento delle informazioni certe. L’inviata de La vita in diretta, però, ha spiegato che il marito di Maria De Filippi era ricoverato da circa un mese in una clinica romana. Negli ultimi giorni le sue condizioni si sarebbero aggravate sempre di più.