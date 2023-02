Costanzo, Maria De Filippi alla camera ardente: "Provata"

25 febbraio 2023 a

a

a

C'è anche Maria De Filippi nella camera ardente allestita nella Sala Promoteca in Campidoglio, a Roma, per l'ultimo saluto a Maurizio Costanzo, scomparso venerdì a 84 anni per complicazioni improvvise dopo un'operazione al colon. La conduttrice di Amici, Uomini e donne e C'è posta per te, sposata al grande giornalista con rito civile dal 1995, è "provata", come ha spiegato l'amica Luciana Littizzetto, ma non ha voluto mancare accompagnata dal figlio Gabriele, con occhiali scuri e tailleur nero.

Davanti alla bara di Costanzo, con la sua foto appoggiata sopra, hanno già sfilato in mattinata tanti amici, vip, semplici conoscenti o telespettatori ammirati dalla grandezza dell'inventore dei talk show in Italia. Tra i primi ad arrivare l'ex sindaco Francesco Rutelli, che aveva celebrato le nozze di Maurizio e Maria, e sua moglie Barbara Palombelli, conduttrice di Forum. Affranti anche Mara Venier, arrivata a braccetto di Pierluigi Diaco, conduttore di Bella Ma' su Rai 2, e il suo marito Alessio Orsingher, giornalista di Tagadà su La7 già stravolto dal dolore nella puntata andata in onda venerdì pomeriggio. La Venier, Diaco e Orsingher, commossi, si sono seduti vicini per qualche minuto. "E' stato tutto nella mia vita, l'ho conosciuto che avevo 15 anni. È stato un alleato, un maestro, un papà", le parole strazianti di Diaco.

E' entrato da un ingresso laterale Rosario Fiorello, altro grande amico di Costanzo che non ha mai mancato di ringraziare e omaggiare nei suoi show in radio e in tv. Accompagnato dalla moglie Susanna, lo showman siciliano ha sostato in raccoglimento davanti al feretro, poggiando le mani sulla bara e si è poi intrattenuto con i familiari per le condoglianze. Tra i presenti, l'attrice Manuela Aureli, Paola Saluzzi, Gianni Ippoliti, Rudy Zerbi, Ermete Realacci e Valerio Mastandrea. L'attore romano "rivelato" al grande pubblico proprio dal Maurizio Costanzo Show, giovanissimo negli anni 90, è entrato con una rosa in mano che ha deposto accanto al feretro.