Costanzo, l'amico rivela: "Se l'è portato via una polmonite"

Maurizio Costanzo si è spento qualche giorno fa in una clinica romana dove era ricoverato. Sulle sue condizioni di salute è stato mantenuto il massimo riserbo fino alla notizia della morte. Ora a parlare della sua salute è l'amico di una vita, Giorgio Assuma. Sul Corriere rivela: "Gli ho telefonato in clinica. Maurizio stava molto meglio, aveva superato bene il piccolo intervento, una sciocchezza, nessuno di noi era preparato al peggio. Era di ottimo umore, abbiamo parlato di lavoro, di una nuova sceneggiatura per il cinema, di un contratto per la tv. Mi ha salutato così: “Ci vediamo presto, tanto non questa, ma la prossima settimana esco”.

E invece una polmonite se l’è portato via. Il giorno dopo è morto. Era il mio unico vero amico. Adesso con chi parlerò?". Parole chiare che lasciano intendere quanto sia forte il dolore per Assuma che ha perso il suo migliore amico. Infine Assuma racconta un curioso episodio di qualche tempo fa: "Prima di conoscere Maria non aveva mai fatto una vacanza. E non si era mai messo a dieta. Una mattina, a San Giuseppe, prendemmo un caffè e, dietro mia insistenza, pure una piccola zeppola con la crema. Nel pomeriggio tornai nello stesso bar e il titolare mi disse: “Sa avvocato, quel suo amico è ripassato e si è mangiato dodici bignè, uno dopo l’altro”. Poi è arrivata Maria che lo teneva a stecchetto e chiedeva alle segretarie di farle la spia, se il marito sgarrava. Maurizio di nascosto si comprava le caramelle".