Verissimo, Silvia Toffanin intervista Pier Silvio Berlusconi: "Avete notato che...?"

Silvia Toffanin ha intervistato Pier Silvio Berlusconi nella puntata d Verissimo andata in onda oggi su Canale 5. Il momento ha sorpreso tutti, anche perché lui è il compagno della conduttrice. In realtà l'ad di Mediaset è stato chiamato a rendere omaggio a Maurizio Costanzo, scomparso venerdì scorso. Berlusconi, in particolare, ha spiegato di aver imparato parecchie cose da lui e ha ricordato che è stato un rivoluzionario per il mondo della tv.

Pier Silvio ha inoltre mandato un grande abbraccio a Maria De Filippi che sta vivendo il lutto con contegno e riservatezza. La Toffanin ha intervistato il compagno con professionalità. Cosa che ha colpito il pubblico di Verissimo. Sui social tantissimi utenti si sono sbizzarriti nei commenti. “Grazie a Pier Silvio per questo racconto personale”, ha detto la conduttrice alla fine dell'intervista,

Diversi telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare che i due, nonostante il rapporto che li lega, hanno mantenuto un distacco professionale durante l’intervista. "Questa intervista marito e moglie è così strana", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Silvia Toffanin intervista Pier Silvio Berlusconi. Per Costanzo Mediaset abbatte ogni paletto". E ancora: "Toffanin professionale anche nell’intervistare suo marito, non lo avrei mai detto".