Aurora Ramazzotti e Hunziker, "slip dress": la foto in camerino

Conto alla rovescia per Aurora Ramazzotti e mamma Michelle Hunziker. E una sola parola d'ordine: slip dress. La figlia di Eros Ramazzotti e della showgirl svizzera sta per dare alla luce il suo bimbo, dopo 9 mesi trascorsi tra stupori, paure, entusiasmo e tante, tante foto sui social. E così la gravidanza più instagrammata d'Italia sta per concludersi con mamma e figlia sempre insieme.

Anche in tv, vista la fortunatissima partecipazione di Aurora a Michelle Impossible & Friends, accanto a mamma e papà. Ma soprattutto fuori. Dopo il weekend di relax solitario, la 26enne ha fatto shopping in compagnia della futura nonna (splendida, e a soli 46 anni), a spasso per negozi di articoli per neonati e abbigliamento.

Il pancione e il sorriso campeggiano nelle storie della Hunziker, mentre Aurora ha messo al bando i classici vestaglioni premaman preferendo abiti più aderenti che possano valorizzare la sua silhouette "allargata", simbolo di felicità indescrivibile. Ecco appunto lo slip dress di seta con spalline e pizzo sulla scollatura, un look vezzoso che, immaginiamo, farà tendenza nei prossimi mesi.

Negli ultimi giorni, sui social si è parlato anche del nome che avrà il bimbo di Aurora. Intervistato poche settimane fa dal settimanale Oggi, Ramazzotti rivelava: "È un maschietto ma non so ancora che nome gli daranno. Se fosse stato scelto Eros come nome? Sarei stato felice. Le scelte dei figli sono sacre. Adorerò qualsiasi nome avrà mio nipote". Il giornalista l'aveva buttata lì: "Pare sarà chiamato Nicolò". Uno "spoiler" che ha creato qualche imbarazzo in famiglia ma che non ha trovato finora conferme. Chi vivrà vedrà (tra pochi giorni).