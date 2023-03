Aurora Ramazzotti, “sto malissimo”: la risposta che spiazza tutti

01 marzo 2023 a

Aurora Ramazzotti è vicina alla conclusione della sua gravidanza: il parto è previsto tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, quindi è ormai questione di poche settimane. Essendo un personaggio pubblico, ovviamente la sua situazione è particolarmente attenzionata sui social, con alcuni fan che non perdono occasione per fare anche ironia, di quella che piace anche alla diretta interessata.

“La gravidanza di Aurora Ramazzotti è come l’offerta della Eminflex: ti dicono che sta finendo e invece non finisce mai”, ha scritto un utente sui social. La figlia di Michelle Hunziker ha notato questo commento e ha deciso di ripubblicarlo nelle story del suo profilo Instagram. “Sto malissimo”, ha aggiunto, come a dire che la battuta l’ha fatta molto ridere. Scherzi a parte, ormai la gravidanza è giunta agli sgoccioli: per la Ramazzotti si avvicina un momento indimenticabile, come lo sarà anche per Michelle Hunziker, che si appresta a diventare nonna.

Ovviamente anche Eros Ramazzotti non vede l’ora che sua figlia partorisca: in una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi ha parlato di questo argomento, ma ha precisato di non sapere ancora che nome Aurora e il suo compagno hanno deciso di dare al bambino. Tuttavia è stato il giornalista a far presente di essere venuto a conoscenza del fatto che si chiamerà Nicolò: sarà davvero così? Ormai è solo questione di settimane prima di scoprirlo.