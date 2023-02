Michelle Hunziker, "ti dichiaro in arresto": colpo di scena in casa

28 febbraio 2023 a

a

a

"Ti dichiaro in arresto". Il momento magico di Michelle Hunziker, dal punto di vista professionale e privato, viene turbato da un fattaccio avvenuto tra le quattro mura della sua casa milanese. A finire in manette, guarda un po', è Lilly, ultima arrivata in famiglia. Si scherza, ovviamente, perché stiamo parlando della cagnolina protagonista, ancora una volta, delle storie Instagram della showgirl svizzera.

"Non posso escluderlo". Fermi tutti: bomba-Ramazzotti. E la Hunziker...

Nelle ultime settimane la Hunziker è stata travolta dal successo di Michelle Impossible & Friends e dal conto alla rovescia per la nascita del suo primo nipotino, con la figlia Aurora Ramazzotti ormai agli sgoccioli della gravidanza. In mezzo, le voci scatenate sul suo riavvicinamento con l'ex marito Eros Ramazzotti, al suo fianco sul palco di Canale 5 e accanto nella vita di tutti i giorni come futuro nonno. I due hanno da tempo recuperato un rapporto di grande rispetto e stima reciproci, ma i fan sognano qualcosa in più.





Unica certezza: Michelle ha di che sorridere, anche per merito dei suoi tre amici a quattro zampe, Leone, Odino e Lilly che la impegnano ogni giorno a suon di coccole e marachelle. Proprio la piccola Lilly viene inquadrata da Michelle sul divano di casa, mentre scodinzola felice e soddisfatta. Non sa quello che le sta per accadere: "Ti dichiaro in arresto perché hai rubato l'ossino di Odino e hai compiuto degli atti vandalici in questa casa: tutti gli zoccoli rosicchiati da questo essere che scodinzola. Lilly ti dichiato in arresto e ti prendo anche l'osso", le intima la Hunziker. Tuttavia, ammette, "non mi sembra preoccupata dell'imminente arresto".