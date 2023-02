Hunziker, il dettaglio nella foto con Ramazzotti: fan impazziti

28 febbraio 2023 a

Una foto, un'espressione che dice tutto. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti tornano di nuovo insieme? I fan ci sperano e i follower che seguono Michelle su social pure. Ma a Michelle Impossible è accaduto qualcosa che in molti hanno sottovalutato. Ramazzotti insieme alla figlia Aurora ha cantato alcuni dei suoi pezzi più famosi proprio davanti agli occhi di Michelle Hunziker. E la conduttrice durante l'esibizione di Eros ha affermato: "Basta, così mi destabilizzi".



"Ha preso due cinture": Hunziker, il dettaglio inedito svelato da Ramazzotti

Ma nel corso della puntata c'è una foto che sta facendo il giro del web da parecchi giorni e che di fatto è diventata virale. Michelle Hunziker prima ascolta la filgia e il suo ex cantare. Accenna un sorriso, poi una smorfia e infine si commuove. E in tanti, tra i follower di Michelle hanno visto in quella foto il segnale di una riapertura dei giochi per una reunion impensabile tra lei e Ramazzotti. Del resto Michelle da qualche tempo è single e la relazione con Tomaso Trussardi è archiviata. Insomma i segnali ci sono tutti. E magari il partodi Aurora che renderà Michelle ed Eros nonni potrebbe cambiare le cose. Ramazzotti qualche giorno fa ha affermato che non può escludere la possibilità di diventare ancora una volta padre. I fan sognano.