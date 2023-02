Costanzo, il dettaglio che commuove l'Italia: il nome della sua villa

28 febbraio 2023 a

Uno dei posti preferiti di Maurizio Costanzo era Villa Sadula, all'Argentario: pare l'avesse scelta e comprata insieme alla moglie Maria De Filippi e che l'avesse chiamata unendo le iniziali dei nomi dei loro cani, un pastore tedesco, un bracco e un bassotto, come raccontato da Repubblica. "La mia meraviglia", così la chiamava il giornalista, che lì - insieme alla sua famiglia e ai suoi animali - riceveva ospiti e amici.

Costanzo amava molto gli animali. Tant'è che non aveva solo i cani, ma anche due gatti. Era così incantato da quel posto che nel suo studio di Roma aveva una foto di se stesso mentre era al lavoro nella villa di Ansedonia e guardava il mare dell'Argentario. In quella villa, comprata nel 2002, pare che Costanzo trascorresse le giornate estive in assoluta tranquillità: si svegliava presto, faceva colazione, dava uno sguardo ai giornali e poi si concedeva un tuffo in piscina fino all'ora di pranzo.

Poi un riposo pomeridiano e infine in studio per lavorare anche durante le vacanze. "Esco pochissimo, chi me lo fa fare", disse in una intervista del 2009 a Il Tirreno. Al di là del suo appartamento a Roma, comunque, il giornalista aveva dei possedimenti soprattutto in Toscana: oltre alla villa ad Ansedonia, pare che avesse anche una casa vicino alle Terme di Saturnia.