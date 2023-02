Maurizio Costanzo, Pier Silvio Berlusconi accanto a Maria De Filippi: "Perso tutto"

Roberto Tortora 28 febbraio 2023 a

a

a

Più che colleghi, amici di una vita. Da ormai vent’anni, infatti, Tina Cipollari e Gianni Sperti condividono con Maria De Filippi Uomini & Donne, il salotto dell’amore più famoso della tv italiana. E, nel momento di maggior dolore, quello della morte del marito di Maria, Maurizio Costanzo, non potevano far mancare il proprio sostegno, soprattutto ai funerali del giornalista. Intervistato da La Vita In Diretta durante la cerimonia funebre, l’ex-ballerino Sperti ha dedicato delle parole dolci a Costanzo, per il quale ha lavorato per anni sia a Buona Domenica sia a Per me è stato papà: "Tutti gli artisti del nostro Paese sono stati scoperti da Costanzo, noto per la sua generosità e grandezza d’animo".

Sabrina Ferilli, strazio ai funerali di Costanzo: dietro alla De Filippi... | Video

Ai microfoni del programma di Alberto Matano, poi, ha fatto una promessa struggente a Maria, quando gli è stato chiesto cosa avrebbe voluto dirle: "Soltanto che non l’abbandonerò mai, mai". Segnale forte di quanto l’amicizia superi di gran lunga il legame professionale. E, così, anche Tina Cipollari, che non ha potuto non unirsi al coro di voci lodevoli nei confronti di Maurizio Costanzo: "Un uomo che, nonostante la sua grandezza e cultura, non ha mai sminuito chi aveva di fronte, dimostrando sempre una grande umiltà".

"Cosa pensavo di lui": Costanzo, chi è il prete dei funerali

La stima condivisa del Paese nei confronti del fondatore del Maurizio Costanzo Show si è palesata proprio durante l’ultimo saluto al compianto giornalista, regalatogli da una vera e propria marea di gente accorsa alla Chiesa Degli Artisti, in Piazza del Popolo. Transennata fin dalle prime ore della mattina per l'altissimo flusso di cittadini che ha voluto seguire le esequie.

De Filippi crolla davanti alla bara di Costanzo: cosa è successo | Video

Una cerimonia trasmessa in diretta sia da Rai 1 sia da Canale 5. Dietro la prima fila, dove ovviamente sedevano Maria De Filippi e i figli Gabriele, Camilla e Saverio, c’erano tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo e del giornalismo: da Carlo Conti a Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, da Christian De Sica a Gerry Scotti, quest’ultimo ha anche letto "la preghiera degli artisti" a nome di tutti i colleghi di Costanzo. Anche l'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, seduto proprio accanto a Maria, uscendo dalla chiesa ha dichiarato laconico: "Con la scomparsa di Costanzo abbiamo perso tutto". Il 27 febbraio del 2023, molto probabilmente, verrà ricordato non solo da Mediaset, ma da tutta l’Italia come la fine di un’era.