Storie italiane, telefonata in diretta. Panico Bonaccorti: "Tutto bene?"

Succedono "cose" in diretta dal salotto televisivo di Eleonora Daniele su Rai1. Nella puntata di oggi di Storie italiane era ospite Enrica Bonaccorti per parlare di Maurizio Costanzo, all’indomani dei funerali. Mentre la conduttrice commentava una vecchia intervista del giornalista scomparso ha squillato il telefono della sua ospite. "Va tutto bene? Chi è?", ha chiesto la Daniele. "Sono io, è il mio telefono" ha risposto, imbarazzatissima, la Bonaccorti per poi aggiungere guardando il cellulare "è Gigi Marzullo”. “Rispondigli, dai rispondi a Gigi. Ci fa piacere, ce lo saluti in diretta” ha insistito Eleonora Daniele. Palesemente a disagio Enrica Bonaccorti ha dunque risposto al telefono: “Ah no, c’è Patrizia in linea”, poi rivolta alla persona che era dall’altra parte del telefono ha spiegato la situazione: "Guarda che sono in diretta adesso, sono nella trasmissione di Eleonora Daniele".

“Ma le hai chiuso il telefono in faccia?” l'ha rimproverata la conduttrice. “Non ho capito niente di quello che mi ha detto” si è giustificata la Bonaccorti scatenando risate in studio. “Qua succedono delle cose…”, ha fatto notare Eleonora Daniele. La Bonaccorti si è scusata di non aver ricordato di spegnere il cellulare. "Tu il telefono lo hai spento?”, ha ironizzato la conduttrice di Storie Italiane con Katia Ricciarelli, che in quel momento era collegata da casa, sempre per ricordare Maurizio Costanzo. E la risposta di Katia è stata: “Eh, lo vedo”.