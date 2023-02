Pomeriggio 5, "basta ti prego": gelo tra la D'Urso e Claudio Lippi

28 febbraio 2023 a

Dopo Maurizio Costanzo c'è solo Maurizio Costanzo: si può sintetizzare così il coro di voci che continuano a sommarsi nei commiati al popolare giornalista di cui si sono celebrati ieri i funerali. Dopo Costanzo, c'è solo Costanzo hanno detto tutti. Tutti tranne Claudio Lippi che ieri nel corso di Pomeriggio 5 ha incoronato Barbara D'Urso sua erede. "Maurizio Costanzo è stato un grande uomo, che ha usato la tv per sdoganare argomenti in tempi difficili. E tu ne sei l’erede”. Le parole hanno lasciato la conduttrice Mediaset letteralmente impietrita.

Dopo aver elencato tutti gli argomenti che ha sempre trattato il giornalista nella sua popolare trasmissione, Lippi ha descritto la caratteristica principale, secondo lui, della d'Urso. "Al di là del gossip nauseabondo che hai fatto con grande attività cerebrale", ha detto Lippi, "tu hai una caratteristica, che avevo già visto ai tempi di TeleMilano58. Maurizio è entrato nella casa della gente parlando come nessuno aveva parlato prima. E tu ne segui le orme”. "Grazie Claudio basta... Ti prego", lo ha interrotto la conduttrice di Pomeriggio 5, "perché poi mi metti in imbarazzo. Mi hai lasciata impietrita". La d’Urso ha poi confidato ai suoi telespettatori di aver imparato davvero tanto dal giornalista: "Ho assorbito come una spugna, ho osservato e capito”.