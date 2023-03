Ilary Blasi, audio compromettenti? "Il vaso trabocca...", cosa appare online

01 marzo 2023 a

a

a

Ormai da un lungo anno si rincorrono le indiscrezioni sulle liti e il rancore reciproco tra Ilary Blasi e Alvin: durante l'Isola dei famosi del 2022, il reality in onda su Canale 5, infatti le liti a distanza arrivavano senza soluzione di continuità, incontenibili e inarginabili. Tutto organizzato o davvero tra i due qualcosa non funzionava?

E insomma, bisticcio dopo bisticcio, ecco montare le voci, rilanciate anche dalla mancata conferma di Alvin nella nuova edizione 2023 dell'Isola dei famosi (seppur non ancora certa al 100 per cento).

E così, in questo contesto, ecco che Alvin ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram uno screenshot della sua chat su WhatsApp proprio con Ilary Blasi. Peccato che non si legga nulla, ci sono soltanto dei messaggi vocali. A corredo del post, Alvin ha scritto: "Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca. #adessobasta #masipuò #dopotutto #delusione".

"Ammazzatelo". Chi è questa donna a casa di Ilary Blasi: il caso che sconvolge Roma (e la Roma)

Messaggio che, ovviamente, si presta perfettamente alle speculazioni: Alvin ha pubblicato quello screen perché le cose davvero non andavano, per i dissapori tra i due, o perché non ne può più delle illazioni? Ai posteri l'ardua sentenza: la Blasi in quegli audio aveva detto qualcosa di compromettente? O era soltanto ironia? Il mistero continua...