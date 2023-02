Elodie sbrocca in aeroporto, attimi di panico: arriva la polizia

Roberto Tortora 21 febbraio 2023 a

Non fate incaz*** Elodie. È uno degli insegnamenti che emerge dalla nuova docu-serie sulla cantante romana Sento Ancora La Vertigine, visibile on-demand sulla piattaforma Prime Video. Tre episodi che raccontano gli ultimi due anni di vita e di carriera di Elodie Di Patrizi. Anni-luce, ormai, dalla giovane concorrente di Amici, è arrivata a calcare il palco dell’Ariston non solo come artista, ma anche come co-conduttrice al Festival di Sanremo di due anni fa. E sono tanti gli episodi che svelano il “dietro le quinte” dei suoi innumerevoli appuntamenti: dalle chiacchierate in camerino con Carlo Verdone agli sbalzi d’umore in studio per registrare il nuovo album. E poi i vari photocall, le riunioni con colleghi di prestigio come Mahmood ed Elisa, per finire alla sua grande “prima” cinematografica nel film Ti mangio il cuore, presentato all’ultima Mostra di Venezia e che ha riscosso un discreto successo. Mostrando un’Elodie attrice in tutta la sua espressività e sensualità.

Nella serie, ovviamente, non vengono raccontati solo episodi legati all’attività professionale di Elodie, ma emerge anche il suo privato e da qui viene “l’incazzatura” di cui sopra. La cantante di Quartaccio, infatti, racconta un aneddoto che le è capitato di recente in un aeroporto. In attesa della chiamata al gate per imbarcarsi, stanca e sovrappensiero, intercetta involontariamente la chiacchierata telefonica di una persona che, avendola evidentemente riconosciuta, fa un commento fuori luogo con il suo interlocutore: “Ho visto Elodie, ma non mi ha manco calcolato. Sta sotto effetto di qualcosa”. Non l’avesse mai detto.

A quel punto Elodie si è imbufalita ed è andata a muso duro contro l’uomo: “Ero lì che, a quel punto, per com’ero nera, potevo sembrare davvero sotto effetto di qualcosa. Me lo sono mangiato. Gli ho urlato che ca**o avesse detto. La polizia è arrivata per calmare la situazione. Sono impazzita”. Un nervosismo che, come lei stesso ammette, nasce dall’intolleranza della cantante nei confronti del giudizio o pregiudizio che si manifesta in ogni attimo della sua vita, anche quando si trova da sola in un luogo pubblico come, appunto, l’aeroporto. L’uomo oggetto dell’invettiva, nel frattempo, è rimasto di sale, probabilmente colto di sorpresa da una reazione che non immaginava minimamente. Il video di questa sua confessione è diventato già virale sul web e che faccia da lezione. Se incontrate Elodie per strada, occhio a quello che dite. Potreste ritrovarvela contro a muso duro!