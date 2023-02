Elodie a Che tempo che fa vestita così: da urlo, lo studio si ferma

20 febbraio 2023 a

a

a

È tra le donne del momento. E lo è da tempo. Si parla di Elodie, nome d'arte di Elodie Patrizi, la meravigliosa cantante che ha recentemente incantato e infiammato il Festival di Sanremo, dove però ha vinto Marco Mengoni. Di lei si parla per la vita artistica, per le prese di posizioni spesso controverse, ma anche per la sua love story con Andrea Iannone (i due sono sempre più lanciati) e negli ultimi giorni si è anche molto vociferato sul dissidio con Emma Marrone, dai contorni ancora poco chiari.

Ed Elodie, nella serata di domenica 19 febbraio, era tra le protagoniste della puntata di Che tempo che fa in onda su Rai 3, il programma di Fabio Fazio dove si è esibita e si è concessa a una lunga intervista.

A sorprendere, il look di Elodie. A Sanremo, infatti, ha alternato look super-provocanti ad altri molto più ricercati, tutti uniti da un filo conduttore: il nero, lo stile dark, che ha contraddistinto sia il primo abito "piumato" sia i tubini con pericolosissime trasparenze.

Ma a Che tempo che fa ecco che Elodie ha abbandonato il total-black, proponendo un originale ed elegantissimo abito in rosa cipria, con il quale ha cantato Due, il brano portato alla kermesse. Un lungo vestito firmato Valentino, modello fasciante ricoperto di piume, un po' come a Sanremo, ma come detto non in nero. E ancora, un paio di décolleté a contrasto in rosso di Casadei e degli orecchini di diamanti di Tiffany&Co, ben in mostra grazie allo chignon che completava un look di rara eleganza e bellezza. Elodie, ormai, è una assoluta icona di stile.