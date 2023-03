Pier Silvio Berlusconi "furioso": Mediaset, cancellata la messa in onda

04 marzo 2023 a

a

a

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di non mandare in onda la replica della puntata del 2 marzo del Grande Fratello Vip su La5 come previsto. Da settembre, infatti, ogni martedì e venerdì il canale del digitare terrestre trasmette la puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ma secondo quanto riporta Il Fatto quotidiano poi confermato da Mediaset, la replica del Gf vip è stata sostituita dal film Un’ottima annata.

"Spegnete quel microfono": finimondo in studio, Signorini interviene

Il motivo? L'ultima puntata del Grande Fratello vip è stata molto sgradita ai vertici dell'azienda per la "volgarità" del linguaggio e della discussione che ha visto, ancora una volta, protagonisti i "Donnalisi" e la loro relazione, Così, l'amministratore delegato del gruppo, Pier Silvio Berlusconi, ha deciso di cancellarne la replica.

Berlusconi, insomma, si sarebbe molto irritato per le parolacce e i toni del programma e delle discussioni nella Casa. Sembra addirittura che abbia personalmente visionato la puntata prima di decidere di cancellare la replica su La5, ritenendo che quanto trasmesso in diretta nella serata del 2 marzo fosse una mancanza di rispetto nei confronti del pubblico. Nulla contro Alfonso Signorini che anzi aveva rimproverato i concorrenti per le troppe parolacce e le urla, tanto da decidere di dimezzare il loro budget come provvedimento. Ma questo non è stato sufficiente per calmare le acque a Mediaset.