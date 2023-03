Ilary Blasi, la voce su Noemi che la fa godere: "Ha un obiettivo chiaro..."

06 marzo 2023 a

Noemi Bocchi smascherata? Le parole rivelate da una fonte anonima vicina a Francesco Totti sul settimanale "Nuovo" potrebbero scatenare un vero e proprio terremoto nella nuova coppia che ha infiammato per mesi il gossip di casa nostra. A quanto pare chi conosce bene la Bocchi ne parlerebbe così: "Noemi pur di ottenere ciò che vuole non guarda in faccia a nessuno, è cinica e non si fa troppi scrupoli”, e ancora: “Ha obiettivi precisi, con l’ex ha sempre fatto la bella vita". Insomma parole di fuoco che accendono un faro sulla nuova storia di Francesco Totti che pare aver archiviato per sempre Ilary Blasi. E a quanto pare la rottura tra i due sarebbe insanabile.



Non sono stati raggiunti accordi in tribunale per la separazione e gli avvocati sarebbero ancora a lavoro per definire i punti spinosi di questo lungo addio tra Ilary e il Pupone. Intanto l'ex di Totti si gode il suo nuovo compagno, Bastian col quale si è mostrata sui social con una foto che ritrae le mani intrecciate dei due. Un segnale chiaro anche per Totti, non ci sono spazi per ripensamenti, la storia con l'ex capitano della Roma è nel dimenticatoio. E ancora di più lo è dopo il gesto di Ilary che ha cancellato le foto col Pupone dai social lasciando solo quelle in compagnia dei figli.