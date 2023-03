Giorgia Soleri, veleno di Selvaggia Lucarelli: malattia, tutto finto?

Roberto Tortora 09 marzo 2023 a

Selvaggia Lucarelli contro Giorgia Soleri. La giornalista del Fatto Quotidiano ha innescato dei dubbi sui malesseri dell’influencer e fidanzata di Damiano dei Maneskin, in procinto di concorrere alla nuova edizione di Pechino Express, in onda su Sky Uno a partire da questa sera. In coppia con Federica Fabrizi, sua amica, andrà in giro per India e sud-est asiatico, ma, prima della partenza ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Nel suo racconto, ha spiegato come ha fatto a gestire le sue patologie e a mettere a dura prova il suo corpo durante il viaggio.

Al che, la Lucarelli su Instagram ha commentato: “Quindi il dolore che la costringeva a letto per settimane e non le permetteva di pianificare nulla (parole sue), ora non è più invalidante ma è diventato gestibile, a seconda delle occasioni a cui non può rinunciare (Pechino Express). Siamo tutti felici per lei, una buona notizia! Il cinema è passivo, l’invalidità dinamica, del resto".

La Soleri non ha alimentato la polemica e non ha risposto direttamente alla provocazione di Selvaggia Lucarelli, ma ha pubblicato una foto che, in qualche modo, è una replica e in cui scrive: “La realtà è che molte persone con malattie croniche non stanno fingendo di essere malate. Piuttosto, fingono i loro livelli di energia, di felicità e benessere”. La fidanzata del frontman dei Maneskin sostiene da sempre di soffrire di vulvodinia, una patologia seria che colpisce l'organo genitale femminile ed è dovuta alla crescita disordinata di piccole terminazioni nervose a livello vulvare. Colpisce circa il 12-15% delle donne e ne compromette la qualità della vita. Oltre a questa, nel 2021 si è operata a causa di endometriosi, cioè un accumulo anomalo di cellule endometriali fuori dall’utero, che determina nel corpo infiammazione cronica dannosa per l’apparato femminile. Come influencer, la Soleri ha sempre parlato apertamente di questi problemi, per cercare di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema e per dare forza ad altre donne che ne soffrono. Ora che il reality di Sky Uno entra nel vivo e vedremo la Soleri in azione, anche la Lucarelli potrà farsi un’idea più ampia e capiremo se ci saranno altre punzecchiate social.