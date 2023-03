Maria De Filippi, la confessione di chi gli sta vicino: "Di cosa ha paura"

10 marzo 2023 a

Maria De Filippi è tornata regolarmente a lavoro, ma il dolore è più vivo che mai per la scomparsa di Maurizio Costanzo. D’altronde sono stati insieme per oltre trent’anni ed è quindi normale che la conduttrice di Mediaset abbia bisogno di tempo per metabolizzare il lutto.

“È molto dura senza Maurizio - è la confidenza che la De Filippi avrebbe fatto ad alcune persone che lavorano con lei - però è mio dovere tornare, perché Maurizio avrebbe voluto così. Anche se, ripeto, per me non è per niente facile. Starei volentieri lontana dalla televisione”. “Maria è molto, molto provata - ha aggiunto al settimanale DiPiù una persona vicina a lei - ha paura di crollare”.

Un pensiero condiviso anche da altri colleghi della De Filippi, che sono molto preoccupati per lei, dato che il colpo è stato durissimo. “Prima di oggi - è la confidenza resa al settimanale NuovoTv - lei non aveva mai fatto tv senza di lui. Ogni volta che finiva una puntata lei gli telefonava o correva a casa per raccontargli quella o quell’altra cosa che era successa. Tra loro c’era un continuo scambio di pareri. Hanno passato più di trent’anni insieme. È una vita: una vita che Maria ora si appresta ad affrontare da sola”.