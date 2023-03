Lady Gaga, "pacca sul c**o": il fotografo nella bufera

13 marzo 2023 a

Lady Gaga aiuta un fotografo a rialzarsi dopo una caduta e lui la ringrazia toccandole il sedere. È successo durante la notte degli Oscar al Dolby Theatre di Los Angeles. Non si sa se l'uomo abbia messo la mano sul lato B della popolare cantante per sbaglio o se il gesto sia stato volontario. Poco importa, perché sui social si è già scatenata la bufera.

Nessun dubbio, invece, sull'importanza del gesto di Lady Gaga, galante ma soprattutto umile, nei confronti del fotografo, inciampato sul suo vestito durante la passerella dei vip. Lui però è stato travolto dalle critiche a causa della sua mano sul sedere dell'artista. Sui social gli utenti sono divisi: da una parte c'è chi pensa che il gesto sia stato fatto per sbaglio, dall'altra chi invece è convinto si sia trattato di un gesto fatto "intenzionalmente". Il lato B di Lady Gaga, tra l'altro, era in bella vista per via delle trasparenze del suo vestito Versace.

Il video dell'accaduto è diventato virale sui social. Abbagliata dai flash dei paparazzi, la cantante e attrice non si è accorta che un fotografo le stava venendo incontro. Quest'ultimo, poi, è inciampato sullo strascico dell'abito di Lady Gaga ed è caduto a terra. L'artista, quando si è accorta di quanto stava accadendo, ha deciso di fermarsi per andare a soccorrere il fotografo. Quest'ultimo, dopo essersi rialzato, l'ha ringraziata in un modo che sta facendo ancora discutere: due colpetti sul suo lato B. La situazione, comunque, sembra aver imbarazzato la cantante, che poi ha "fulminato" l'uomo con lo sguardo. Cosa che confermerebbe l'ipotesi della "pacca sul c**o".