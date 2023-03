Ilary Blasi, "una sola cosa vi accomuna": massacrata con una frase

14 marzo 2023 a

a

a

Selvaggia Lucarelli ha messo nel mirino Ilary Blasi e Francesco Totti. La giornalista del Fatto ha infatti lanciato una frecciatina sui suoi profili social contro il Pupone e e la sua ormai ex moglie Ilary Blasi. La conduttirce romana ha mostrato in queste ore sui suoi canali social il suo nuovo fidanzato, Bastian Muller. E lo ha aftto a colpi di foto e di stories di baci e abbracci appassionati che rivelano il presente e il futuro della nuova coppia.



"Francesco è preoccupato per Ilary": il finale dei veleni, cosa accadrà

La Blasi ha anche condiviso alcuni momenti della sua cena in un noto ristorante romano dove lavora anche Nuccetelli, l'amico fraterno di Francesco Totti. E così proprio Nuccetelli ha definito "arrogante" la visita della Blasi nel locale dove lavora, a suo dire, si sarebbe trattato di uno schiaffo mascherato al Pupone. Ma Selvaggia Lucarelli è andata a bersaglio con una sola frase sui social che in tanti hanno collegato proprio a queste cene di Ilary in compagnia di Bastian: "Una cosa che accomunerà per tutta la vita Totti e Ilary è questa passione inaccettabile per le cene anni ’90 con la musica e lo sventolare di tovaglioli". Un commento che non è passato inosservato e che ha fatto parecchio discutere i fan della coppia.