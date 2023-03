Pomeriggio 5, Barbara D'Urso si sfoga: "Allarme? Adesso parlo io"

Roberto Tortora 14 marzo 2023 a

Se la vita è una rappresentazione teatrale, allora Barbara D’Urso ne ha avuto un assaggio mica da ridere. Di cosa stiamo parlando? Durante la messinscena del suo spettacolo Taxi a due piazze al teatro di Montecatini è scattato l’allarme antincendio. E ovunque è circolata la notizia che ci sarebbero state situazioni di grande paura. A distanza di ore e ore, la presentatrice di Pomeriggio 5 ha quindi voluto fare un po’ di chiarezza su tutta questa vicenda che, peraltro, aveva già spiegato su Instagram: “Ho la fortuna di avere una diretta tutti i giorni. Ho deciso di chiarire questa cosa uscita sui principali siti. Vi spiego cos’è accaduto. Inizia la commedia, tutto perfetto, applausi. Io entro e, a un certo punto, mentre stiamo recitando e siamo in tre sul palco, compreso Franco Oppini – spiega Barbara - in sala scatta l’allarme. Si sono accese le luci e anche le sirene per diversi minuti. Noi abbiamo continuato a recitare, e il pubblico è rimasto concentrato. Quindi niente di grave, noi siamo andati avanti. E ancora grazie al pubblico che è rimasto immobile. Non è successo niente di drammatico. È tutto meraviglioso. Grazie ancora per l’affetto con cui mi seguite”.



"Devo scappare?"; momenti di paura per Barbara D'Urso, accade l'impensabile



Già durante i saluti finali dello spettacolo, la D’Urso aveva provato a sdrammatizzare con il pubblico presente in sala: “Abbiamo iniziato col botto: l’allarme. Nemmeno noi capivamo cosa stesse accadendo. Vi ringrazio per essere venuti e per il tanto affetto”. Chiarito l’accaduto, Barbara D’Urso ne ha approfittato per ricordare, dopo numerose repliche al Teatro Nazionale di Milano, anche le altre tappe del suo tour teatrale, in cui figurano anche Gianpaolo Gambi e Rosalia Porcaro: “Dopo Montecatini sarà ad Alessandria, Bellinzona… non mi ricordo neanche… Bari, Bologna, Verona…”.