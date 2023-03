Fiammetta Cicogna, "caduta in trappola": com'è ridotta

16 marzo 2023 a

Fiammetta Cicogna si è separata dal marito. In una intervista al settimanale F, la modella ha confessato la fine del suo matrimonio con Carl Hirschmann, multimilionario svizzero, nipote del fondatore della compagnia Jet Aviation, con cui aveva una relazione dal 2014 e col quale ha avuto due bellissime bambine, le gemelle Gaia e Gioia. "I social ci hanno abituato a pensare che la vita degli altri non conosca momenti bui. La cultura borghese ci ha insegnato che ‘i panni sporchi si lavano a casa’… Voglio raccontare apertamente perché è finita la relazione con il mio compagno… Non provo assolutamente nessun rancore nei suoi confronti, anzi. Ma nella società di oggi credo ci sia bisogno di più sincerità".

La modella milanese, che ha 34 anni, ha parlato del suo amore con Carl, una amore forte ma sballato visto che per stare con lui ha messo da parte la sua vita e le sue aspirazioni. "Sbagliando, ma in modo consapevole, mi sono dedicata totalmente al nostro amore, ai suoi spostamenti e al suo lavoro, abbandonando il mio per restare al suo fianco", racconta ancora. "Eppure, mi era chiaro da subito che un uomo così sarebbe stato un mal di testa, lo sapevo, ma mi sono lasciata comunque avvolgere. Ero innamorata persa e sono caduta nella solita trappola: con me cambierà, io lo salverò… Sono stata ingenua, ma lui aveva questo talento di farti sentire in certi momenti la donna più importante e questo mi bastava, mi sembrava di aver trovato il mio posto nel mondo".

Carl Hirschmann inoltre la tradiva. "Le donne le ha sempre attirate. Non importava se c’ero io al suo fianco, anche con il pancione, arrivavano come api sul miele. Soprattutto quando abbiamo ripreso la nostra vita trasferendoci a Londra. Purtroppo, alcuni uomini hanno sempre bisogno di sedurre, una spiccata parte femminile che fa sentire le donne comprese. Da morire di gelosia. Lo sono stata molto, ma non l’ho mai fatto notare e ho sbagliato. Ho imparato da questa esperienza che nelle relazioni bisogna essere sinceri, con se stessi e con il partner dall’inizio".