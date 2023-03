Chiara Ferragni, multa da capogiro per Sanremo: chi paga

16 marzo 2023 a

Si attendono comunicazioni ufficiali, ma stando a quanto anticipato da Il Messaggero l’Agcom ha deciso di punire la Rai con una multa salata per il caso di pubblicità occulta che si sarebbe verificato nel corso del Festival di Sanremo. Il problema sarebbe da ricercare nelle dirette Instagram di Amadeus e Chiara Ferragni. Il Garante delle comunicazioni si riunirà nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 marzo, per ascoltare il risultato delle istruttorie avviate dagli uffici interni.

Se l’autorità dovesse davvero ritenere che durante Sanremo sia andata in onda della pubblicità occulta, allora la Rai incapperebbe in una multa che potrebbe arrivare fino a 253mila euro. A pesare sarebbe anche il fatto dell’enorme risonanza mediatica del Festival: si tratterebbe di un indebito spazio pubblicitario di fronte a 12 milioni di telespettatori. Dato che non esiste alcun contratto di sponsorizzazione con Instagram, si configura un mancato incasso e un danno erariale alla Rai.

“Dalle informazioni che ho fino a questo momento - ha commentato Stefano Coletta, direttore Intrattenimento Prime Time Rai - e che ho letto anch'io sul Messaggero, l’Agcom si riunirà oggi pomeriggio dopo aver avviato un'istruttoria, per cui aspetteremo la loro valutazione. Se fosse già stato emesso un provvedimento sarei stato informato nelle scorse ore, aspettiamo la decisione di Agcom”.