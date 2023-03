Maria De Filippi, lacrime prima del serale di Amici: il gesto inedito

17 marzo 2023 a

a

a

Dal5 al 17 marzo al posto di Uomini e donne su Canale 5 va in onda lo speciale di Amici 22 Verso il Serale. Ma la puntata ha deluso i telespettatori che sui social si lamentano di aver già visto tutto nei daytime andati già in onda nei giorni scorsi e che lo speciale in realtà sembra un collage di repliche. Insomma, il pubblico si chiede quale sia il reale motivo di questo cambio di programmazione. Che sia legato a qualche problema di Uomini e donne?

Maria De Filippi la caccia, lei piange poi porta tutti in tribunale: caos a Mediaset

Tant'è. Solo la prima parte dello speciale Amici 22 Verso il Serale è stata apprezzata perché ricca di momenti inediti. Gli allievi, infatti, vedono delle clip con i loro singoli percorsi, partendo dalle origini, ovvero dal loro primo giorno all’interno della Scuola. E tutti si commuovono. Soprattutto Cricca, quando si trova a rivivere il momento in cui è stato eliminato dal talent. Per la prima volta nella storia del programma, infatti, un allievo ha avuto la possibilità di tornare a far parte della Scuola dopo una eliminazione.

"È pesante, da 13 anni...". Loretta Goggi, pesante sfogo prima della diretta



In diverse parti del video, compare anche una frase che sembra di Maria De Filippi: "Siete caduti, vi siete rialzati, ma di sicuro non vi siete arresi", si legge. Alla fine, ecco il messaggio della conduttrice che raccoglie l’applauso di tutti: "Voltatevi e vedete quanta strada avete già fatto, siete stati bravi tutti, in bocca al lupo".