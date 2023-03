Chiara Ferragni, sconcertante: il video in aeroporto, come la sorprendono

17 marzo 2023 a

a

a

Chiara Ferragni in fila per un volo EasyJet, una compagnia low cost. L'imprenditrice digitale è stata fotografata mentre stava per imbarcarsi in direzione Marrakech, dove ora si trova insieme al suo team di lavoro. Il video - che ritrae la Ferragni a Milano Malpensa - è stato condiviso da un fan su TikTok e ha raggiunto in pochi minuti tantissimi like, totalizzando più di 500mila visualizzazioni.

"Sequestro immediato": soldi, per Chiara Ferragni adesso si mette malissimo

"Quando anche Chiara Ferragni vola con le compagnie low cost", si legge nella didascalia del filmato. Il senso del video, tuttavia, non è stato apprezzato dalla stessa Ferragni che ha replicato a tono mettendo a tacere tutte le critiche. Poiché il filmato ha ripreso l'imprenditrice digitale di spalle e da una prospettiva lontana, in molti hanno pensato che non si trattasse di lei. A rispondere a questo dubbio ci ha pensato proprio la moglie di Fedez, che ha replicato al video con una risposta che non è passata inosservata: "Ero io baby".

"Non capisco cosa ci sia di strano nel fatto che viaggiassi con EasyJet", ha concluso l'imprenditrice digitale, mettendo a tacere tutte le critiche ricevute sotto al video. "Se viaggi con jet privati si arrabbiano, se viaggi con voli low cost hanno da ridire", ha commentato un utente. Un altro invece: "Avere soldi non significa necessariamente sprecarli". E ancora: "Qualsiasi cosa tu faccia per loro non va mai bene, quindi ignorali".