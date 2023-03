Mare Fuori, clamoroso Fiorello a Viva Rai 2: in cosa si trasforma

18 marzo 2023 a

Mare Fuori è entrato a Viva Rai2. Negli ultimi giorni infatti Fiorello non fa che inventarsi sketch esilaranti con la serie tv di Rai 2 che sta letteralmente spopolando. E ieri mattina 17 marzo, approfittando della presenza di Giacomo Giorgio e Nicolò Galasso, gli interpreti di Ciro Ricci e Gaetano "Pirucchio" nella serie, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno cominciato a interpretare i farlocchi Ciro e Chiattillo (Nicolas Maupas), come osserva il sito di Davide Maggio. Quindi in modo minaccioso il vero Ciro si è avvicinato a Fiorello: "Ma so che ci sta qualcuno che si spaccia per me?". "Eh ciao no, non sono io, io sono milanese, mi chiamo Tommaso Stanzani, sono un ballerino, di Milano. Signor Ciro come sta? Ma non era morto? (…) Io mai mi sarei pensato di fare il verso a Ciro e paragonarmi a lei".





Uno scambio davvero pazzesco di battute con i due attori di Mare fuori che non riuscivano più a trattenere le risate e con Biggio che finisce picchiato - per finta ovviamente - da Pirucchio, mentre Fiorello viene smascherato da Mauro Casciari che imita a sua volta il comandante napoletano. Infine il faccia faccia tra i due Ciro, una roba esilarante.