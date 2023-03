Laura Freddi, il dramma: "Mi sono bruciata tutti i soldi", a cosa si era ridotta

18 marzo 2023 a

Laura Freddi ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui si è raccontata senza filtri. A partire dai seri problemi che ha dovuto affrontare a causa di un periodo di lontananza dal piccolo schermo, dal quale sono derivate difficoltà economiche. “Per colpa di una causa di lavoro durata 12 anni e che mi ha prosciugato le finanze. Purtroppo non sempre si incontrano persone oneste”, ha dichiarato la Freddi.

“Avevo firmato documenti che non avrei dovuto firmare - ha aggiunto - e per difendermi ho bruciato tutti i miei risparmi, ho pure dovuto vendere la casa che stavo ancora pagando”. Per fortuna è poi arrivata la partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello Vip, che le ha consentito di risollevarsi economicamente: è infatti arrivata in finale, dove si è poi classificata al quinto posto. Quell’edizione, condotta da Ilary Blasi, è stata vinta da Alessia Macari.

Inoltre la Freddi ha affrontato il tema Bonolis, sebbene ne abbia già parlato in tutte le salse per anni: “Paolo Bonolis è stata la persona più importante tra i miei affetti, ero molto giovane allora e lui già sposato e padre. Agli occhi dei miei 19 anni era affascinante, mi piaceva, mi faceva divertire, mi colpì per ironia e cultura. Mi faceva guardare anche tre film al giorno, mi leggeva i libri, era un fiume in piena. Viaggiavamo molto”.