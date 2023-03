Maria De Filippi, "nonostante le lacrime...": il dolore ad Amici

Roberto Tortora 20 marzo 2023 a

Emozione e lacrime per la prima puntata del nuovo Serale di Amici. Al termine delle esibizioni dei concorrenti, sono stati eliminati Megan e NDG. Quest’ultimo ha duellato fino alla fine con Federica Andreani. Quest’ultima ha incantato lo studio e ottenuto la vittoria grazie alla sua performance canora di “Tango”, l’ultimo successo portato a Sanremo da Tananai. Federica, nella squadra di Arisa, ha talmente sentito dentro la canzone che, a metà dell’esibizione, si è letteralmente commossa e ha dovuto riprendere fiato per continuare con la voce rotta dal pianto. Un inciampo che non ha rovinato, bensì arricchito, una prova risultata davvero emozionante. La stessa Maria De Filippi si è complimentata: “Hai continuato nonostante le lacrime, sei stata brava, davvero”.

Il motivo di tanta commozione sta nell’immedesimazione della relazione cantata da Tananai, perché Federica e Piccolo G - altro concorrente dell'attuale edizione di Amici – hanno preso a frequentarsi. I due, però, pare abbiano interrotto dopo poco la relazione e questo ha fatto commuovere la cantante durante l'emozionante brano che parla di una storia d'amore vissuta a distanza. Federica ha ricevuto applausi anche da Giuseppe Giofrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi.

Ma c’è di più. L’esibizione è arrivata fino a Tananai, che ha condiviso il video della concorrente di Amici su Twitter e ha scritto: “Grazie Federica, mi hai fatto emozionare tanto”. Non una novità per Tananai, che di recente era rimasto impressionato da un’altra esibizione del suo brano, stavolta per le strade di Roma. Al punto da affiancarsi a Virginia Mingoli, la busker in questione, in un’improvvisazione che ha fatto subito il giro del web.