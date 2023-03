Maria De Filippi, Milly Carlucci: "Nessuna rivalità. Ma...", parole pesantissime

21 marzo 2023 a

a

a

"Non c’è nessuna rivalità ma solo il fatto che le aziende decidano di mettere contro due programmi": Milly Carlucci lo ha detto a proposito di Maria De Filippi e del suo talent Amici, che va in onda il sabato sera su Canale 5, scontrandosi col Cantante Mascherato, la trasmissione condotta dalla Carlucci su Rai 1. La prima sfida di ascolti, comunque, è stata vinta da Amici.

"L'hai capito?". Maria De Filippi, "il blitz" da De Martino: cala il gelo a Rai 2

Intervistata da Super Guida Tv, la Carlucci ha spiegato che "il fatto che si sia creata questa contrapposizione è un fatto italiano perché al pubblico piace il derby. Alla fine tutto questo giova ai programmi perché gli dà maggiore visibilità". Sulla conduttrice Mediaset, invece, ha detto: "Io stimo molto Maria De Filippi perché è quella che si è spesa più di tutti per la causa delle donne in televisione. Lei ha dimostrato che una donna può essere non solo conduttrice e autrice dei suoi programmi ma anche un capo produzione. Lei ha completato il cerchio dei ruoli che normalmente erano appannaggio solo dei colleghi uomini. E’ una grandissima professionista".

"Basta, sei proprio stupida": De Filippi si scatena, chi zittisce con una frase

Sulle voci che volevano Giulia De Lellis in giuria al Cantante Mascherato al posto di Christian De Sica, la Carlucci ha spiegato: "Erano state fatte tantissime ipotesi sui personaggi. Quest’anno ho puntato su Christian De Sica che ricopre il ruolo dell’amico di famiglia che sdrammatizza, fa battute e diverte. E poi c’è Iva che ha minacciato barzellette senza dirne manco mezza”. Infine, sulla partecipazione di Selvaggia Lucarelli alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, la conduttrice ha svelato: "Ancora non ci sto lavorando ma posso dire che non ci sono inimicizie nei confronti di nessuno".