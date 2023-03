Maria De Filippi: "Prendi il tempo di cui hai bisogno", chi congeda

21 marzo 2023 a

Si è parlato di Lavinia Mauro all'inizio della puntata di Uomini e donne andata in onda oggi su Canale 5. La giovane deve scegliere uno dei suoi corteggiatori, Alessio Campoli e Alessio Corvino. La tronista ha portato in esterna il primo e con lui è tornata a parlare di un argomento per lei importante, che riguarda le sue fragilità tra ansie e attacchi di panico. Più movimentata, invece, l'esterna con Corvino. Nella clip mandata in onda, si è visto come Lavinia sia tornata a parlare delle segnalazioni ricevute su lui e la sua ex fidanzata.

Per parlare della sua passata relazione, Corvino ha chiesto alla Mauro di spegnere le telecamere. “Ero quasi tentata di chiederti il telefono, tu me lo daresti?”, ha domandato Lavinia, ricevendo una risposta positiva dal corteggiatore. Alla fine tra i due è scattato anche un lungo bacio passionale. Quando Corvino arriva in studio si accende l’ennesimo scontro, che dà però una conferma al pubblico: sembra essere lui la scelta, altrimenti Lavinia avrebbe già scelto Campoli, da cui ultimamente pare avere più sicurezze.

Nonostante questo, Lavinia sembra avere ancora molti dubbi su Alessio e la sua ex. Per provocare una reazione in Corvino, a un certo punto la tronista decide di ballare con Campoli. A quel punto Corvino lascia lo studio e va nel suo camerino. "Fa lui l’infastidito, è follia questa. Così conferma quelle voci”, dice in lacrime la tronista. A quel punto interviene Maria De Filippi: "Non penso sia confermare le voci, ma penso sia mettere davanti se stesso a te. Prenditi il tempo di cui hai bisogno”.