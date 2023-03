Ilary Blasi, la minaccia "hot" di Flavia Vento: "Un giorno dirò tutto"

21 marzo 2023 a

Flavia Vento ci va giù pesante. In un'intervista rilasciata a Nuovo Tv di fatto spiega i motivi che a suo dire hanno pesato sulla sua esclusione dalla nuova edizione dell'Isola dei Famosi: "Sapendo che quest’anno cercavano coppie, il mio agente mi ha proposta insieme a mia sorella, che è una molto sportiva. Peggio per loro se non ci hanno convocate: sbagliano a rinunciare ad una sirena come me".

Secondo le malelingue di fatto l'esclusione sarebbe stata decisa da Ilary Blasi per colpa di un vecchio gossip che parlerebbe di una storia tra la showgirl e il suo ormai ex marito, Francesco Totti. Ma a pesare sono le parole di Flavia Vento proprio su queste voci di gossip che si rincorrono da anni: "Ilary e io non ci siamo neanche mai incontrate. Ilary non c’entra nulla nella storia tra me e lui.



Sono passati tanti anni e io sono andata avanti…Un giorno, però, parlerò! Io ho un’ottima memoria. Racconterò tutta la verità quando me la sentirò…sono una signora". Insomma il caso non è affatto chiuso. E la minaccia della Vento di fatto fa tremare Ilary Blasi. Staremo a vedere quando e se Flavia Vento deciderà di condividere i suoi segreti "scottanti".