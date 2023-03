Amici, insulti e scontri da Maria De Filippi. Studio fuori controllo

22 marzo 2023 a

Alta tensione ad Amici dove offese, insulti e scontri ormai la fanno da padrone. Continuano infatti le polemiche nello studio di Maria De Filippi, con liti tra professori e allievi. Per esempio ad un certo punto la conduttrice ha annunciato a Wax la proposta di sfida giunta direttamente da Rudy Zerbi. Il coach si era irritato molto perché la volta precedente né il concorrente né la sua insegnante Arisa hanno accettato il guanto di sfida: "Tu e la tua insegnante Arisa avete confermato che non siete aperti al confronto e l’umiltà di mettervi in gioco. Potrei stare qui a spiegarvi quello che non avete saputo comprendere ma a lavare la testa all’asino si perde acqua e sapone. Voglio riproporre lo stesso guanto della canzone nuda, contro Aaron, e tolgo due delle limitazioni che avevo stabilito. Prima non potevi appoggiarti su autotune, scrivere barre, avere oggetti in scena e non potevi muoverti o mimare una parola del testo" ora "non può scrivere le barre e avere oggetti particolari. Potrai fare il mimo per esprimerti e usare l’autotune. Tanto mi sembra evidente che siamo di fronte a una coppia di ciuchini testardi e arrogantelli. Cara Arisa chiudo rivolgendomi a te… spero che questo guanto lo faccia tuo e che lo lanci nel caso in cui tu abbia il boccino”.

A loro volta Wax e Arisa si sono irritati molto e l'alunno ha sbottato: "Queste sono le sue provocazioni… Ne parlerei con Arisa… Comunque penso che vada bene, a parte la sua solita scrittura che deve usare certe terminologie per andare contro gli altri. Coppia di ciuchini testardi e arrogantelli. Penso che l’abbia detto perché medita sulle cose che lui è cioè ciuchino, testardo e arrogante".

"Io lo rifiuterei", ha invece detto Arisa: "Ancora una volta non ti rispetta. Tu non puoi agire essendo te stesso. Rudy ti toglie le cose in cui sei unico. Non è giusto che tu sostenga una prova in cui non sei tu al massimo. Il derby si fa tra due squadre forti. Della serie ‘lotta con me ma vieni senza gambe e un braccio’. Lui ha paura di mettere il suo allievo a confronto con te".