Maria De Filippi "gesto nobile" per la collaboratrice: la busta che la spiazza

Un gesto nobile quello fatto da Maria De Filippi per una sua collaboratrice: la conduttrice, come spiegato sul sito di Davide Maggio, che ha riportato la segnalazione di un lettore, si sarebbe resa disponibile per l’organizzazione di una sorpresa a Veronica Di Spirito, che da tanti anni lavora all’interno della redazione di C’è posta per te. Quest'ultima è legata da tempo a Federico Ruffo, conduttore di Mi manda RaiTre. Proprio lui ha deciso di farle una proposta di matrimonio davvero speciale, organizzandole una sorta di “scherzetto” con la complicità della De Filippi.

Il presentatore Rai ha girato un video che poi è stato trasmesso nello studio di C’è posta per te, imitando dunque lo stile della trasmissione. La conduttrice ha accettato volentieri di contribuire alla proposta. E ha così deciso di mettere a disposizione di Ruffo tutto il necessario, con tanto di operatori e regia. La presentatrice, inoltre, ha convinto la futura sposa che avrebbe dovuto partecipare alle prove luci di una imminente puntata. Quando la sua collaboratrice ha fatto il suo ingresso in studio e si è seduta sul divanetto, la regia ha fatto partire la clip girata in precedenza. E poi è uscito fuori Ruffo, che ha chiesto alla sua compagna di sposarlo.

Secondo il racconto di chi ha partecipato a questo momento, si è trattato di una proposta davvero romantica e commovente. La “talpa” di Davide Maggio ha colto l’occasione anche per sottolineare quanto la conduttrice si sia dimostrata attenta e amorevole, nonostante il momento delicato che stava vivendo. La proposta, infatti, sarebbe avvenuta pochi giorni prima della morte di Maurizio Costanzo.