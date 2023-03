Ilary Blasi, furia sulla figlia Chanel: trovata così sulla minicar

22 marzo 2023 a

Chissà come si sarà infuriata Ilary Blasi nel vedere la figlia Chanel sulla minicar che le ha regalato per il suo compleanno il padre - e ormai quasi suo ex marito Francesco Totti - senza la cintura di sicurezza... Chanel infatti ha pubblicato una stories sul suo profilo Instagram in cui è sul mezzo con occhiali da sole, capelli legati in una coda alta ed espressione spavalda senza la protezione obbligatoria mentre è al volante di una Aixam City Gto, una minicar elettrica con il cambio automatico e quindi senza pedale della frizione. Insomma, se la giovane stava guidando avrebbe potuto mettere la gamba in mostra per far vedere i vari marchi che indossava.

Certo la figlia di Ilary e Totti poteva anche essere sulla sua minicar mentre era ferma da qualche parte o aveva appena parcheggiato. Di sicuro il popolo social si è scatenato condannando l'irresponsabilità di quel gesto visto che Chanel Totti è molto seguita sui social da migliaia di ragazzini. E questo non è certo di buon esempio per i suoi coetanei. Le cinture di sicurezza vanno sempre allacciate e non c'è dubbio che anche mamma e papà glielo abbiano detto. Chissà se ora le hanno fatto una bella ramanzina...