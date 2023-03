Dritto e Rovescio, Cruciani bacia la mano della ladra: "Ah non ruba?"

24 marzo 2023 a

A Dritto e Rovescio, il talk show di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio accade davvero di tutto. Nell'ultima puntata sono presenti in studio alcune borseggiatrici che sono finite sul web per i video registrati sulle metro che testimoniano la raffica di furti messi a segno. Il dibattito si accende. Da un lato c'è chi difende ad esempio la posizione del Pd che reputa un errore mandare online queste clip, dall'altro lato c'è chi invece ritiene doveroso farlo per cercare di contrastare un fenomeno che sta rendendo i trasporti pubblici di Milano e Roma un vero e proprio inferno. Ma a stupire tutti è il gesto di Giuseppe Cruciani nel corso della trasmissione.

Il giornalista e conduttore de La Zanzara si è alzato dalla sua poltroncina e ha raggiunto proprio la ladra rom e ha affermato: "Io mi voglio avvicinare a questa ragazza che è passata per ladra d'Italia", è la premessa. Cruciani subito viene interrotto: "Io non so rubare". Lui ribatte: "Ah non sa rubare? Beh...". Poi prosegue: "Vorrei dire a questa ragazza che è al settimo mese di gravidanza di partorire con tutta la serenità possibile e le bacio la mano nella sperazna che possa cambiare vita". Un gesto davvero inaspettato che ha stupito il pubblico a casa e quello presente in studio.