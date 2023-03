Maria De Filippi, il suo segreto: "La aiutano ad andare avanti"

Roberto Tortora 24 marzo 2023 a

Nel film Gli Uomini Preferiscono Le Bionde la divina Marylin Monroe cantava “diamonds are girl’s best friend”. I diamanti sono i migliori amici delle donne. Questo postulato non vale per tutte. Per Maria De Filippi, infatti, i suoi migliori amici sono… le caramelle! Durante le ultime puntate di Uomini e Donne, infatti, in molti avranno notato che il tronista Federico Nicotera, prima di lasciare lo studio con la sua fidanzata Carola, ha fatto un regalo alla padrona di casa: un grande pacco di caramelle assortite. Una passione ardente, di sicuro non molto amata dal dentista di Maria. La stessa De Filippi, in un’intervista rilasciata anni fa al quotidiano Il Messaggero, ammise questa debolezza, sostenendo che le caramelle le danno una sensazione di tranquillità, soprattutto quando ha cali di salivazione dovuti alla parlantina.



Così, anche durante l’altro suo programma di punta, C’È Posta Per Te, la conduttrice non si separa dalle sue caramelle avvolte in una stagnola verde chiaro e che gusta anche mentre racconta le storie di amori spezzati e famiglie separate da una busta. La De Filippi ha addirittura offerto qualche caramella a uno dei protagonisti, in un momento di difficoltà. Dopo aver ricevuto il pacco di caramelle da Federico, la conduttrice ha scherzato dicendo: “Carino! Per la gioia della mia dentista questo… Ogni volta che vado dal dentista mi rimprovera, perché mi carezzo sempre qua (e mostra la guancia)”.

Con grande professionalità ed eleganza, dunque, Maria è tornata a pieno regime a lavorare, dopo aver subito il lutto per la perdita del caro Maurizio Costanzo: “Torno a lavorare. Così mi hanno insegnato: la vita deve andare avanti.” E c'è chi dice che quelle caramelle, come un conforto, la aiutino ad anadre avanti...