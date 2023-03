Barbara D'Urso, "alle tre di notte...": una giornata infernale

24 marzo 2023 a

Barbara d’Urso è più defilata dal punto di vista televisivo nell’ultimo periodo, ma fuori dagli studi di Mediaset è super impegnata con la messa in scena di Taxi a due piazze, la commedia teatrale che dallo scorso 14 febbraio porta in giro per l’Italia. Dopo l’ultimo spettacolo, che si è tenuto ad Alessandria, la celebre conduttrice è tornata a Milano a notte fonda, come lei stessa ha raccontato ai suoi fan.

“Sono tornata a casa alle 3 di notte. Ho dormito quattro ore e la voce è un po’ giù”, ha fatto sapere la d’Urso, che però non intende arretrare di un centimetro. E infatti la stanchezza e qualche acciacco non l’ha fermata dall’allenamento di pilates alle 9 di mattina. “Sono pronta per Pomeriggio Cinque e poi per Bari”, ha precisato la conduttrice dopo che qualcuno si era preoccupato che la d’Urso potesse saltare l’appuntamento su Canale 5.

Dopo la trasmissione prenderà un volo per la Puglia, dove la aspettano altre date dello spettacolo teatrale. D’altronde la d’Urso ha sempre sottolineato che non si fermerà fino a quando l’età le consentirà di reggere questi ritmi e non verrà meno l’entusiasmo per il suo lavoro. Dopo l’ultimo spettacolo, la conduttrice si è emozionata per il fatto che parte dell’incasso sarà devoluto a un’associazione contro la violenza sulle donne: “Chi mi conosce e mi segue a Pomeriggio 5, sa che mi batto per questo da quattordici anni”.