Domenica In, raptus-Papaleo: entra in studio e... Venier in imbarazzo

A Domenica In accade di tutto. Anche un bacio. Nella puntata del 26 marzo in onda su Rai 1, Mara Venier ospita Rocco Papaleo. L'attore entra in studio con una rosa in bocca ed ecco che si avvicina alla conduttrice e a sorpresa la bacia. Finito qui? Niente affatto. L'artista si rivolge poi Giorgia che però si sposta dicendo: "Ho già dato". Papaleo e la cantante hanno infatti lavorato insieme sul set del film "Scordato".

La trasmissione si è soffermata anche su Paolo Limiti, con un ricordo-omaggio. Tra gli ospiti Justine Mattera, sua ex moglie. "Mi ha inventato un lavoro e una professione. Mi ha insegnato l'italiano. Era spiritoso e preparato", ha raccontato per poi tornare sul loro primo incontro, quello in cui sbocciò l'amore.

"Non è stato facile perché la gente pensava che io facessi tutto ciò per la carriera. Mi chiese a sorpresa di sposarlo: eravamo a Los Angeles e in meno di un giorno ci siamo sposati. Mi ha fatto sentire speciale e abbiamo riso tanto insieme". La storia finì dopo Justine ammise di voler figli ma Limiti non se la sentiva per l'età. "Mi mancano i suoi consigli, le sue battute", ha concluso sfiorando le lacrime.