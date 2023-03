Maria De Filippi, Desdemona vuota il sacco: "Non l'ho fatto per lei"

Roberto Tortora 28 marzo 2023 a

a

a

Fin dai tempi di Shakespeare, Desdemona è un personaggio che genera gossip malsano. In quel caso è una tragedia letteraria, ma la vicenda di Desdemona Balzano è un affaire molto meno aulico. L’ex-protagonista di Uomini & Donne, infatti, è stata cacciata dallo studio da Maria De Filippi, dopo che Armando Incarnato l’ha smascherata, portando prove audio e chat in cui la donna dimostra i suoi propositi di popolarità e non certo intenzioni amorose. Nello specifico, si accorda con il suo manager rispetto al comportamento che avrebbe dovuto tenere in trasmissione. Gianni Sperti, colonna del programma, ha ascoltato gli audio incriminati ed è rimasto basito: “Dice che la trasmissione è molto trash e non è più quella di una volta. Dice che è stato mandato via Claudio in malo modo, non so a chi si riferisce. Poi dice, non so se stanno spingendo Armando verso di me. Dice: ‘Io sinceramente se mi chiede di uscire ci uscirei volentieri, ma una storia con lui mai. Sai i motivi per cui sto in questa trasmissione, più resto meglio è”.

Subito dopo l’uscita di scena, Desdemona ha raccontato la sua verità: “Ero frastornata, non capivo cosa stesse accadendo. Ho capito solo che c’erano dei miei audio, che non ho dato il consenso affinché fossero riprodotti, perché non sapevo di cosa si trattasse. Se Maria De Filippi ha ritenuto che non dovessi stare in studio, va bene. La rispetto, e infatti non l’ho querelata. Non ho querelato nemmeno la redazione e la Fascino. Rispetto agli audio, si tratta dello stralcio di una telefonata privata fatta con Alessandro Schiavone che è stata registrata”.

"Me ne vado". Caos in studio, Maria De Filippi costretta a intervenire

Se la De Filippi se l’è scampata, lo stesso non si può dire per Armando Incarnato e Gianni Sperti, che Desdemona porterà in tribunale, perché i due avrebbero diffuso contenuti privati senza il consenso della donna: “Non avevo acconsentito al fatto che Gianni Sperti ascoltasse quell’audio. Ho detto “no” tre volte perché volevo ascoltarli prima di decidere se farli ascoltare a terzi. Il contenuto di quell’audio, sebbene non riprodotto pubblicamente, è stato diffuso quando Gianni Sperti ha raccontato e commentato quello che aveva sentito. L’ho querelato insieme ad Alessandro Schiavone e Armando Incarnato”. Non solo, Desdemona sostiene anche che delle informazioni riportate sarebbero state falsificate: “Prendere 5 frasi di una conversazione che dura un’ora equivale a decontestualizzarla. Non puoi prenderne uno stralcio e interpretarlo affinché il significato cambi. […] Non l’ho mai detto. Ho detto “Cercherò di stare lì dentro più tempo possibile”. Ma l’ho detto mesi prima. Può anche significare che intendevo conoscere più persone possibile, non che intendevo restare là per diventare famosa. La visibilità? Ho firmato un contratto in cui mi dicono che non avrei percepito alcun compenso ma che avrei potuto godere della visibilità che la trasmissione offre. È nel contratto, lo firmano tutti quelli che fanno parte del parterre. Per quanto riguarda l’amore, in trasmissione l’ho trovato per cui il format funziona”.