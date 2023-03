CartaBianca, Senaldi e il "vaffa" alla Ue: "Credete pioverà di più?"

29 marzo 2023 a

a

a

Poche piogge, nevicate scarse e temperature sopra la media questo inverno. E così gran parte del nord Italia, è già in emergenza idrica. Gli effetti della siccità sono già visibili in Piemonte e in Emilia Romagna. E siamo solo a marzo. Da Bianca Berlinguer, a Cartabianca su Rai tre, nella puntata del 28 marzo si accende il dibattito sul tema. Il geologo e conduttore tv Mario Tozzi si dice molto preoccupato: "Le piogge di questi giorni non ci aiuteranno, andremo in emergenza", avverte.

"La loro responsabilità è totale". Immigrazione, clamoroso: D'Amico fa godere Meloni

E Pietro Senaldi, condirettore di Libero aggiunge: "Siamo stati viziati e non siamo mai stati abituati a considerare l’acqua un bene prezioso. Ma non illudiamoci che passando all’auto elettrica piova di più", dice riferendosi alle politiche "green" dell'Unione europea.

Passando poi alla questione dei migranti, Senaldi sostiene che "Giorgia Meloni è stata convincente quando ha parlato di 900mila arrivi di migranti per l’estate e l’Europa ha capito che non è solo un problema italiano". Sulla sua stessa linea Ilaria D'Amico: "La responsabilità europea è totale. Dove sono le navi militari europee per una missione di salvataggio? L’Unione Europea sta soltanto cambiando le rotte e i flussi, ma non pone rimedio alla situazione. Non c’è nessun impegno preso davvero".