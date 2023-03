Enrico Mentana sbotta e inchioda Giletti: "Sono fatti miei!"

29 marzo 2023 a

Enrico Mentana, "Mitraglietta" per gli amici, può parlare ore di qualsiasi argomento: dalla politica allo sport, dalla cultura al gossip. C'è solo una cosa sulla quale tace: la sua vita privata. Lo sa bene Massimo Giletti che alla fine della sua intervista a Non è l'Arena (La7) è stato zittito senza possibilità di replica dopo aver fatto troppe domande su Francesca Fagnani. Il battibecco tra il direttore e il giornalista - dopo una seria discussione che ha spaziato dalla guerra in Ucraina ai migranti, al governo Meloni e al Pd di Elly Schlei - ha virato sul personale quando Giletti ha mostrato la fotografia in cui conduceva il tg con i cani sotto la scrivania. "Ti voglio far vedere uno scatto… sai noi ogni tanto facciamo inchieste… Prendo spunto da questa immagine per chiederti che belva ti senti?", ha detto Giletti facendo un collegamento con il programma Belve condotto dalla Fagnani, compagna di Enrico Mentana da 10 anni.

Sempre con la risposta pronta il direttore ha messo a sua volta Giletti in imbarazzo. “Come una grande azzurra che scende dalle nevi...", ha detto maliziosamente Mentana riferendosi alla campionessa di sci Sofia Goggia, che viene data dal gossip come la fidanzata del conduttore di Non è L'Arena. "Una valanga… ma quella non è una belva...", ha replicato Giletti paonazzo. "Non è una belva? Beh quando aggredisce la pista…", ha continuato a incalzarlo il direttore. Il giornalista, messo all'angolo ha provato a riportare al centro della discussione la compagna di Mentana: "Non cambiare target… va beh… che bestia è…. Che belva è Francesca Fagnani?". Il direttore del Tg7 ha cambiato faccia per poi chiudere la questione: "Sono assolutamente fatti miei. Posso dirlo ufficialmente e sei la prima persona a cui lo dico: sono fatti miei". Sipario.